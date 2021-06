Vivatech : le Live ! Les temps forts de la journée du 18 juin du studio Occitanie

par

Vendredi 18 juin s’est déroulée la troisième journée à Vivatech pour les entreprises de la Région Occitanie mobilisées lors du salon des nouvelles technologies. Au sommaire : des tables rondes, des séquences dédiées aux startup, des démos, etc.

Revivez les temps forts et les tables rondes en partenariat avec ToulÉco et le Village Francophone.