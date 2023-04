Les technologies de surface sont présentes dans tous les secteurs industriels

par

La filière des traitements des matériaux peine à recruter et pourtant elle ne manque pas d’intérêt. Incontournables, les traitements des matériaux sont présents dans toutes les filières industrielles (aéronautique, luxe, énergie, bâtiment, automobile …). Les métiers liés au traitement des matériaux concernent à la fois des postes de production et des postes supports. Le nombre de postes d’opérateurs, de conducteurs de ligne de traitement ou de peintres industriels disponibles est en forte augmentation pour toutes les entreprises. Explications avec Anne-Sophie Maze, déléguée Générale de l’UITS et Bruno Poupel, dirigeant de Brest Surfaces Technologies.