L’Occitanie en direct du CES 2022 - Le Live du 6 janvier

Préparation de levée de fonds et rencontres avec des investisseurs, recherche de nouveaux leads clients, conquête de nouveaux marchés à l’international... Pourquoi nos start-up choisissent-elles d’exposer au CES ? Les jeunes pousses d’Occitanie Caremitou, Ellona, Cryosocks et Acapela font partie de la délégation et partagent leurs premiers retours d’expérience du plus gros salon tech & innovation du monde.

Le direct fait aussi un zoom sur la Maison de la Région Occitanie à New York. Comment la Région et son agence de développement économique Ad’Occ accompagnent et soutiennent les entreprises régionales depuis l’étranger ?