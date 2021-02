L’After Occitan du CES : spéciale Tech for cities

par

le Village francophone continue donc les expérimentations numériques et va proposer, du mardi 16 au jeudi 18 février et en partenariat avec Touleco, trois émissions de vingt-six minutes sur ToulEco pour faire le bilan du CES avec des start-up d’Occitanie. La première est consacrée à la Tech for Cities (énergie, habitat, mobilité, etc.), à retrouver ce mardi 16 février à 17h !