Insolite. À Toulouse, le Bazacle en furie

Alors que la Garonne a atteint son plus haut niveau depuis plus de vint ans (4,31 m), ce mardi 11 janvier matin après des pluies exceptionnelles sur la région toulousaine depuis plusieurs jours, la vision du fleuve en furie a attiré les amateurs d’images insolites.

Ici, des étudiants anglais se photographient devant la Garonne en crue, à côté de l’espace Bazacle, à Toulouse. À noter que ces inondations ont entraîné des évacuations, la fermeture du Casino Théâtre Barrière et de nombreuses interventions des pompiers.

Photo et vidéo : Rémy Gabalda.

