France 2030 : « il existe un terreau d’entreprises très favorable et fertile en Occitanie »

Le Plan France 2030 est un plan d’investissement de 54 milliards d’euros pour bâtir la France de demain. Il prend la suite du plan France Relance et du PIA, et est destiné à soutenir l’innovation par le biais d’une série d’appels à projets nationaux et régionaux. Explication avec Bastien Espinassous, directeur adjoint responsable du pole Entreprises, Emploi, Economie à la Dreets Occitanie et Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie en charge de l’économie, de l’emploi et de la réindustrialisation.