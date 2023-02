Energie renouvelable et sobriété énergétique : comment consommer mieux ?

par

Deux thèmes seront abordés dans cette nouvelle émission : le mix énergétique renouvelable et la sobriété énergétique ainsi que leurs interactions dans l’industrie. Nous verrons ainsi comment l’intégration des énergies renouvelables et la sobriété énergétique constituent un accélérateur de la transition à la fois pour le grand public et les industriels. Explications avec Baptiste Trajin et Paul-Étienne Vidal, tous deux enseignants-chercheurs à l’Enit, l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes.