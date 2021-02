En replay : l’After Occitan du CES, spéciale Tech for cities

Retrouvez en replay, la première de cette trilogie, baptisée Tech for Cities. Avec la participation de Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, des Digital Men et de Thibault de Bouville, CFO de Delair et vice-président de French Tech Toulouse. Les entreprises qui présentent leur pitch sont : Kawantech, Rubix S&I et Road-Light.

Un programme présenté par Marc-Lionel Gatto, fondateur et commissaire général du Village Francophone et Martin Venzal, directeur de rédaction de ToulÉco.

