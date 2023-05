Comment recruter à l’heure de « la grande démission »

par

50 % des entreprises de l’industrie éprouveraient des difficultés de recrutement. Comment ré-engager et re-donner du sens au travail ? Comment embarquer les nouvelles générations et valoriser les métiers industriels en tension ? Quelles formations pour les métiers de demain ? Explications avec Pascal Lannette (Derichebourg), Ronan le Mortellec (UIMM Occitanie) et Jean-Claude Mazzocco (Taman).