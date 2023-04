Avec la Maison de la formation Jacqueline Auriol, l’Occitanie se dote d’un Méga Campus

par

Après plus de dix ans de travail, le projet tant attendu de consolidation de la filière Génie Mécanique de l’enseignement supérieur toulousain voit enfin le jour. Depuis septembre 2022, les 15.000 m2 de la MFJA tournés vers l’Industrie du Futur accueillent les 1500 étudiants de l’IUT et de la Faculté des Sciences & Ingénierie de l’université Paul Sabatier de l’Insa et de l’Isae SupAéro. Un projet d’ampleur et innovant qui héberge également une Usine-École, cœur de la plateforme d’accélération d’Occitanie PAd’Occ. Présentation avec Laurent Berquez, coordonnateur à la MFJA, Christine Barrot, cheffe de département GMP – IUT Paul Sabatier Toulouse, Jean-Charles Passieux, directeur département GM – INSA Toulouse et Walter Rubio, responsable du Master Génie Mécanique de la faculté Sciences & Ingénierie de l’UT3.